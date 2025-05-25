Пісторіус оцінив можливість відновлення призову у Німеччині

Німеччина може відновити обов'язкову військову службу, якщо оновлена система набору добровольців не досягне своїх цілей.

Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, пише "Європейська правда".

Пісторіус виклав графік впровадження нової моделі військової служби в Німеччині, яка має на меті посилити недоукомплектовану армію.

Початкова програма буде базуватися на добровільному наборі, але Пісторіус попередив, що це може змінитися.

"Якщо настане час, коли ми матимемо більше можливостей, ніж заяв добровольців, то може бути прийнято рішення про введення обов'язкової служби. Такий план дій", – сказав він.

Він додав, що уряд канцлера Фрідріха Мерца швидко працює над новим законопроєктом про військову службу і сподівається, що він набуде чинності вже в січні 2026 року.

Пісторіус також зазначив, що план військової служби передбачатиме заходи з поновлення служби резервістів.

Дебати щодо відновлення призову в Німеччині загострюються на тлі зростання занепокоєння щодо готовності національної оборони та розвитку загроз безпеці в Європі.

Німеччина призупинила призов у 2011 році, але не може досягти цільових показників чисельності військ через зростання потреб у обороні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що німецький Бундесвер отримає стільки коштів, скільки потрібно, щоб стати найсильнішою армією Європи.

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр хоче залучити ще 100 тисяч резервістів.