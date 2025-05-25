Писториус оценил возможность возобновления призыва в Германии

Германия может возобновить обязательную военную службу, если обновленная система набора добровольцев не достигнет своих целей.

Об этом заявил министр обороны Борис Писториус в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, пишет "Европейская правда".

Писториус изложил график внедрения новой модели военной службы в Германии, которая призвана усилить недоукомплектованную армию.

Первоначальная программа будет базироваться на добровольном наборе, но Писториус предупредил, что это может измениться.

"Если наступит время, когда у нас будет больше возможностей, чем заявлений добровольцев, то может быть принято решение о введении обязательной службы. Таков план действий", – сказал он.

Он добавил, что правительство канцлера Фридриха Мерца быстро работает над новым законопроектом о военной службе и надеется, что он вступит в силу уже в январе 2026 года.

Писториус также отметил, что план военной службы будет предусматривать меры по возобновлению службы резервистов.

Дебаты о возобновлении призыва в Германии обостряются на фоне растущей обеспокоенности готовностью национальной обороны и развитием угроз безопасности в Европе.

Германия приостановила призыв в 2011 году, но не может достичь целевых показателей численности войск из-за роста потребностей в обороне после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что немецкий Бундесвер получит столько средств, сколько нужно, чтобы стать сильнейшей армией Европы.

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер хочет привлечь еще 100 тысяч резервистов.