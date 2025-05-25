Трагедия в горах Швейцарии: мертвыми найдены пять лыжников

Спасатели нашли тела пяти лыжников в горах недалеко от швейцарского курорта Церматт.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Blick, об этом сообщила в воскресенье полиция кантона Вале.

Трагедия произошла 24 мая возле горы Римпфишхорн в швейцарских Альпах. В субботу около 16:30 альпинисты вызвали спасателей после того, как на высоте около 4000 метров заметили четыре пары лыж – без их владельцев.

Группа альпинистов направлялась в тот день к вершине. Когда лыжи остались на месте и после того, как альпинисты совершили подъем, они решили вызвать помощь.

Спасательный вертолет Air Zermatt отправился на поисковую операцию. Примерно в 500 метрах ниже седловины экипаж обнаружил тела трех альпинистов. Врач, находившийся на борту, мог только констатировать смерть трех человек.

Примерно в 200 метрах выше, на небольшом снежном участке, были найдены еще два человека. Они также были уже мертвы. Впоследствии на месте была найдена и пятая пара лыж.

Официальная идентификация погибших пока продолжается. Прокуратура кантона Вале начала расследование, чтобы выяснить точные обстоятельства трагедии.

Сообщается, что лыжники занимались скитурингом – то есть преодолевали большое расстояние на лыжах для подъема на вершину, чтобы затем на тех же лыжах спуститься вниз.

Римпфишгорн – гора высотой 4199 метров, расположенная к востоку от Церматта, недалеко от итальянской границы, популярная среди лыжников-экстремалов.

Ранее сообщалось, что в румынской части гор Мармаросы нашли трех украинцев, которых спасатели сначала не могли найти.

В конце декабря итальянские спасатели сообщили об обнаружении тел двух альпинистов, пропавших за неделю до того на горном массиве Гран-Сассо в центральной части страны.