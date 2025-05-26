Сербія продовжила угоду з Росією про постачання газу

Росія і Сербія продовжили контракт на поставки російського газу до 30 вересня.

Про це повідомив RTS директор "Сербіягазу" Душан Баятович, пише "Європейська правда".

Чинна газова домовленість щодо постачання російського газу до Сербії закінчується цього тижня. Але в п'ятницю було підписано додаток до угоди про поставки.

"У п’ятницю ми підписали додаток до чинного контракту, продовживши ті ж умови до 30 вересня. Таким чином, ми забезпечили собі шість мільйонів кубічних метрів за ціною 290 євро за кубічний метр", – сказав директор "Сербіягазу".

Завдяки цій домовленості, відзначив Баятович, ціна на газ для домогосподарств не зросте, а для бізнесу газ буде дешевшим.

Він додав, що тепер Сербія зможе заповнити газосховища до зимового сезону.

Нагадаємо, нещодавно очільниця європейської дипломатії Кая Каллас під час візиту до Белграда заявила, що Сербія стоїть перед стратегічним вибором свого геополітичного шляху.

Заява пролунала через кілька тижнів після того, як президент Сербії Александар Вучич взяв участь у параді 9 травня в Москві поруч із Владіміром Путіним, попри попередження з боку ЄС.