Россия и Сербия продлили контракт на поставки российского газа до 30 сентября.

Об этом сообщил RTS директор "Сербиягаза" Душан Баятович, пишет "Европейская правда".

Действующая газовая договоренность по поставкам российского газа в Сербию заканчивается на этой неделе. Но в пятницу было подписано дополнение к соглашению о поставках.

"В пятницу мы подписали дополнение к действующему контракту, продолжив те же условия до 30 сентября. Таким образом, мы обеспечили себе шесть миллионов кубических метров по цене 290 евро за кубический метр", – сказал директор "Сербиягаза".

Благодаря этой договоренности, отметил Баятович, цена на газ для домохозяйств не вырастет, а для бизнеса газ будет дешевле.

Он добавил, что теперь Сербия сможет заполнить газохранилища к зимнему сезону.

Напомним, недавно руководительница европейской дипломатии Кая Каллас во время визита в Белград заявила, что Сербия стоит перед стратегическим выбором своего геополитического пути.

Заявление прозвучало через несколько недель после того, как президент Сербии Александар Вучич принял участие в параде 9 мая в Москве рядом с Владимиром Путиным, несмотря на предупреждение со стороны ЕС.