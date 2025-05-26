Сербия продлила соглашение с Россией о поставках газа
Россия и Сербия продлили контракт на поставки российского газа до 30 сентября.
Об этом сообщил RTS директор "Сербиягаза" Душан Баятович, пишет "Европейская правда".
Действующая газовая договоренность по поставкам российского газа в Сербию заканчивается на этой неделе. Но в пятницу было подписано дополнение к соглашению о поставках.
"В пятницу мы подписали дополнение к действующему контракту, продолжив те же условия до 30 сентября. Таким образом, мы обеспечили себе шесть миллионов кубических метров по цене 290 евро за кубический метр", – сказал директор "Сербиягаза".
Благодаря этой договоренности, отметил Баятович, цена на газ для домохозяйств не вырастет, а для бизнеса газ будет дешевле.
Он добавил, что теперь Сербия сможет заполнить газохранилища к зимнему сезону.
Напомним, недавно руководительница европейской дипломатии Кая Каллас во время визита в Белград заявила, что Сербия стоит перед стратегическим выбором своего геополитического пути.
Заявление прозвучало через несколько недель после того, как президент Сербии Александар Вучич принял участие в параде 9 мая в Москве рядом с Владимиром Путиным, несмотря на предупреждение со стороны ЕС.