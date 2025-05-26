Премьер Финляндии рассказал, что нужно делать, чтобы приблизить переговоры о мире в Украине

Финский премьер-министр Петтери Орпо считает, что международное сообщество должно оказывать давление на лидера России Владимира Путина, чтобы он начал переговоры о прекращении огня в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии AFP.

По мнению Орпо, "без силы Путин не будет пытаться найти решение" своей войны против Украины.

"Вот почему нам нужно больше давления", – добавил он.

Премьер Финляндии сказал, что международное сообщество должно усилить "санкции, военную помощь Украине, больше военной помощи, политическую поддержку, все, что мы можем".

Заявление Орпо прозвучало на полях встречи премьер-министров стран Северной Европы в Финляндии, где, в частности, обсуждали и поддержку Украины.

На этой же встрече премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что недавние российские атаки на Украину доказывают, что Москва не заинтересована в мире.

Перед этим президент США Дональд Трамп, осуждая последние российские обстрелы Украины, заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.