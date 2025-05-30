У Орбана открыли онлайн-голосование в пропагандистском "опросе" об Украине

В Венгрии запускают онлайн-голосование в рамках "опроса" о членстве Украины в ЕС, который устроил правительство Виктора Орбана.

В распоряжении "ЕвроПравды" оказался образец письма, которое рассылают по правительственной базе данных всем венгерским гражданам и зарегистрированным в правительственной базе данных.

В нем говорится, что с 26 мая создана возможность онлайн-голосования на "референдуме" для венгров по вступлению Украины в ЕС.

Для онлайн-голосования необходимо указать в регистрационной форме электронную почту, на которую присылают ссылку для участия в голосовании.

"Вступление Украины в ЕС – это крайне важный вопрос, который повлияет на всех нас и может определить наше будущее на десятилетия. Правительство стремится предоставить возможность каждому гражданину Венгрии высказать свое мнение по этому поводу", – говорится в письме.

Там также отмечают, что в офлайн-голосовании приняли участие уже 1,5 млн человек, и что поступило 17 тысяч жалоб о якобы утерянных или украденных бюллетенях.

"Мы знаем, что за рубежом и внутри страны есть серьезные политические силы, которые хотят помешать венграм свободно высказать свое мнение в этом голосовании. Украина начала грязную кампанию против Венгрии, и продолжаются атаки со стороны Брюсселя", – добавляют в тексте.

Голосование в опросе продлится до 20 июня. Виктор Орбан уже публично проголосовал против вступления Украины в ЕС.

Также в пятницу венгерский премьер пожаловался на "украинских мошенников" и заявил, что Украину лучше не пускать в ЕС. Неделю назад Орбан говорил, что не хочет Украины в ЕС, потому что "она высосет все ресурсы, как губка".

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