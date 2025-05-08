85-річну королеву Данії, яка зреклася престолу, ушпиталили через застуду

До лікарні потрапила 85-річна королева Данії Маргрете II, яка наприкінці 2023 року добровільно зреклася престолу.

Про це, як пише "Європейська правда", 8 травня повідомив королівський двір Данії.

У короткому повідомленні данської королівської родини йдеться про те, що Маргрете вирішили госпіталізувати в Копенгагені "у зв'язку із застудою".

Маргрете II оголосила про своє зречення від престолу в грудні 2023 року під час новорічної промови, посилаючись на стан здоров'я, та передала престол сину Фредеріку.

Водночас вона зберегла титул королеви та продовжує виконувати деякі офіційні обов'язки.

У вересні 2024 року данська королева ненадовго потрапила до лікарні після падіння, через яке отримала травму шийних хребців і перелом лівої руки.