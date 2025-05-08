85-летнюю королеву Дании, которая отреклась от престола, госпитализировали с простудой
Новости — Четверг, 8 мая 2025, 17:28 —
В больницу попала 85-летняя королева Дании Маргрете II, которая в конце 2023 года добровольно отреклась от престола.
Об этом, как пишет "Европейская правда", 8 мая сообщил королевский двор Дании.
В кратком сообщении датской королевской семьи говорится, что Маргрете решили госпитализировать в Копенгагене "в связи с простудой".
Маргрете II объявила о своем отречении от престола в декабре 2023 года во время новогодней речи, сославшись на состояние здоровья, и передала престол сыну Фредерику.
В то же время она сохранила титул королевы и продолжает выполнять некоторые официальные обязанности.
В сентябре 2024 года датская королева ненадолго попала в больницу после падения, в результате которого получила травму шейных позвонков и перелом левой руки.
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