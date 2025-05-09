Премьер Великобритании объявил о "крупнейшем пакете санкций" против России

Премьер Великобритании Кир Стармер 9 мая объявил, что страна вводит против России крупнейший пакет санкций, который когда-либо вводился.

Об этом Стармер написал в соцсети Х в пятницу, пишет "Европейская правда".

Нельзя недооценивать угрозу, которую Россия представляет для национальной безопасности Великобритании, заявил глава британского правительства.

"Чтобы усилить давление на Путина, я объявляю о крупнейшем пакете санкций, который когда-либо вводился", – заявил Кир Стармер.

В правительстве Великобритании ранее уточнили, что санкции касаются российского "теневого флота" – под них попадут около сотни танкеров, которые возят российскую нефть.

Считается, что эти танкеры с начала 2024 года перевезли нефтепродукты стоимостью более 24 млрд долларов.

Британское правительство утверждает, что с новым пакетом под санкциями Великобритании окажется больше танкеров "теневого флота", чем под санкциями любой другой страны.

Напомним, в апреле танкер, который относят к так называемому российскому "теневому флоту", едва не сел на мель у берегов Финляндии, что могло бы закончиться экологической катастрофой.