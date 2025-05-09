Новый канцлер Германии проведет в Брюсселе переговоры с представителями ЕС и НАТО

Немецкий канцлер Фридрих Мерц в пятницу в Брюсселе проведет переговоры с высокопоставленными чиновниками ЕС и НАТО.

Об этом сообщило немецкое агентство DPA, пишет "Европейская правда".

Это будет его вторая зарубежная поездка с момента вступления в должность в начале этой недели.

Мерц планирует встретиться с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейского парламента Робертой Метсолой.

В среду он посетил Париж и Варшаву в рамках своей первой официальной поездки за границу в качестве канцлера.

Как лидер оппозиции, Мерц обвинял бывшего канцлера Олафа Шольца в пассивном подходе к делам ЕС и пообещал положить конец "молчанию Германии в европейской политике".

Мерц пообещал более тесное сотрудничество с Францией и Польшей и возобновление усилий в пользу европейского суверенитета в ответ на изменение внешней политики США под руководством президента Дональда Трампа.

Ожидается, что переговоры в НАТО будут сосредоточены на войне в Украине и готовности Альянса противостоять российским угрозам.

Визит проходит накануне саммита НАТО в Гааге, который состоится в следующем месяце и будет первым с участием Трампа после его возвращения на пост в январе.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 мая провел телефонный разговор с Мерцем. По словам президента, они договорились "работать над реализацией многих важных вещей".

Мерц сказал, что планирует "в ближайшее время" посетить Киев.

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