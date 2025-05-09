В Британии признали виновными двух мужчин, срубивших известное "дерево Робина Гуда"

Британский суд признал виновным двух мужчин, которые срубили 200-летнее "дерево Робина Гуда" – популярный памятник природы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Дерево, известное как Sycamore Gap tree или "дерево Робина Гуда", росло в центре живописной котловины рядом с историческим валом Адриана в северной Англии, что делало это место популярным среди фотографов, туристов и молодоженов.

Дерево было настолько известным, что появилось в фильме 1991 года "Робин Гуд: Принц воров", а его уничтожение в сентябре 2023 года вызвало широкое возмущение.

Прокурор Ричард Райт заявил присяжным в Королевском суде Ньюкасла в прошлом месяце, что 39-летний Дэниел Грэм и 32-летний Адам Каррутерс ответственны за "бессмысленный вандализм", поскольку они профессионально и намеренно срубили дерево бензопилой.

В результате вырубки также была повреждена часть вала Адриана, построенного римлянами почти 2000 лет назад. Сейчас он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: PA

Грэм и Каррутерс, которые приехали на место происшествия в Национальный парк Нортумберленд, отрицали свою причастность. Однако их признали виновными по двум пунктам обвинения в преступном повреждении имущества. Приговор будет вынесен 15 июля.

"Более века Sycamore Gap был знаковой природной достопримечательностью на северо-востоке Англии, приносившей неизмеримую радость тем, кто посещал эту местность. Менее чем за три минуты Грэм и Каррутерс положили конец историческому наследию в результате преднамеренного и бездумного акта вандализма", – прокомментировал главный прокурор Гейл Гилкрист.

Во время судебного процесса присяжным было показано видео, снятое на мобильный телефон Грэма, на котором было видно, как срубали знаменитое дерево.

Прокуратура заявила, что мужчины взяли кусок дерева в качестве трофея, а сообщения, которые они отправили друг другу после этого, свидетельствуют о том, что они "наслаждались" реакцией на инцидент во всем мире. Никаких объяснений своих действий они не предоставили.

Национальный фонд, благотворительная организация по охране культурного наследия, которая занимается этим местом, заявила в августе прошлого года, что у основания дерева есть признаки жизни, что дает надежду на его восстановление.

Обвинение обоим мужчинам предъявили в апреле прошлого года.

Ранее сообщалось, что во Франции срезали 200-летние дубы для восстановления сгоревшего шпиля Нотр-Дама.