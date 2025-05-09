Зеленский призвал более 40 стран поддержать спецтрибунал по преступлению агрессии РФ

Президент Владимир Зеленский призвал Европу и "демократических друзей в мире" оказать политическую поддержку созданию трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", президент сказал в обращении к представителям более 40 стран, которые собрались 9 мая во Львове.

Зеленский отметил важность того, чтобы агрессор понес ответственность за войну.

"Если даже одна война останется безнаказанной, придут новые войны. Именно поэтому Путин и начал полномасштабную войну против Украины – он избежал наказания за предыдущие войны, как бандит, который ни разу не отвечал за содеянное", – отметил Зеленский в своем обращении.

Он подчеркнул, что этого больше нельзя допустить, поэтому необходимо создать механизм, способный предотвратить будущие войны – трибунал по преступлению агрессии, совершенного Россией против Украины.

"И сегодня, когда во Львове собрались представители более 40 стран, я призываю всю Европу и наших демократических друзей в мире предоставить этому решению политическую поддержку", – подчеркнул Зеленский.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас накануне анонсировала, что "окончательное политическое одобрение" трибунала для Владимира Путина состоится во Львове 9 мая.

Министры иностранных дел стран Европы прибыли во Львов для участия в заседании министров иностранных дел ЕС и заседания Основной группы по вопросам Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.