Глава МИД Чехии рад, что его коллеги не уподобились Фицо и не поехали в Москву

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский считает, что иностранные лидеры, которые 9 мая приехали в Москву, участвуют в российской пропаганде.

Об этом он сказал журналистам во время визита во Львов 9 мая, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

По словам Липавского, он рад, что чешские официальные политики не поехали в Москву.

"Я считаю, что мы должны стоять на стороне Украины и не участвовать в российской пропаганде", – пояснил он.

Глава чешского МИД также подчеркнул, что союзникам Украины важно продемонстрировать единство в то время, как российское руководство проводит парад в Москве.

"Считаю, что пока Владимир Путин и его соратники устраивают парад на Красной площади в Москве, важно, чтобы мы продемонстрировали единство с Украиной. Вы можете видеть здесь (во Львове. – Ред.) министров – не только из ЕС, но и из многих других европейских стран", – подчеркнул Липавский.

Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.

Фицо добрался до Москвы вечером 8 мая после того, как страны Балтии запретили его самолету пересекать их воздушное пространство.

Тем временем словацкая оппозиция резко раскритиковала премьера за визит в государство-агрессор.