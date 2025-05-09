У МЗС Канади вимагають від РФ погодитися на постійне припинення вогню

У Міністерстві закордонних справ Канади заявили, що Росія має припинити розпочату нею війну проти України й негайно відновити мир у Європі.

Про це йдеться у відео, розміщеному на сторінці МЗС Канади у Х, пише "Європейська правда".

У зовнішньополітичному відомстві Канади заявили, що 9 травня Росія вшановує закінчення Другої світової війни й відзначає власну версію "дня перемоги".

"Водночас, саме Росія зараз позбавляє Європу миру своєю загарбницькою війною проти України. Цього 9 травня ми закликаємо Росію погодитися на повне припинення розпочатої нею війни, а не лише на кілька днів миру", – заявили у МЗС країни.

Окрім цього, у МЗС Канади закликали Росію "припинити свої маніпулятивні тактики й докласти щирих зусиль до стабілізації регіону".

Нагадаємо, музей естонського міста Нарва розмістив 9 травня на кордоні з Росією великий плакат, що ставить знак рівності між лідером РФ Владіміром Путіним і лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером.

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.