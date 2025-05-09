В МИД Канады требуют от РФ согласиться на постоянное прекращение огня

В Министерстве иностранных дел Канады заявили, что Россия должна прекратить начатую ею войну против Украины и немедленно восстановить мир в Европе.

Об этом говорится в видео, размещенном на странице МИД Канады в Х, пишет "Европейская правда".

Во внешнеполитическом ведомстве Канады заявили, что 9 мая Россия чествует окончание Второй мировой войны и отмечает свою версию "дня победы".

"В то же время, именно Россия сейчас лишает Европу мира своей захватнической войной против Украины. В это 9 мая мы призываем Россию согласиться на полное прекращение начатой ею войны, а не только на несколько дней мира", – заявили в МИД страны.

Кроме этого, в МИД Канады призвали Россию „прекратить свои манипулятивные тактики и приложить искренние усилия к стабилизации региона".

Напомним, музей эстонского города Нарва разместил 9 мая на границе с Россией большой плакат, который ставит знак равенства между лидером РФ Владимиром Путиным и лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Премьер Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.