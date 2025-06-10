Шмыгаль о предложении ЕС по санкциям: остановить РФ может только жесткое давление

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отреагировал на представленное Еврокомиссией предложение по 18-му пакету санкций против России.

Об этом Шмыгаль написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Предложение представила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 10 июня в Брюсселе.

По ее словам, 18-й пакет санкций будет касаться преимущественно российских банков и российского энергетического сектора. Также она добавила, что ЕС планирует расширить экспортные запреты и контроль и усилить меры по противодействию обхода санкций.

Комментируя предложение, Шмыгаль отметил: "Остановить Россию может только жесткое давление и единство всего мира".

Еврокомиссия также предлагает снизить верхний предел цены на нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

Напомним, 20 мая Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России за войну против Украины, и отдельные санкции за использование химического оружия против Украины, а также персональные санкции за гибридную дестабилизирующую деятельность РФ против стран ЕС и партнеров.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал 17-й пакет слишком слабым и призвал предусмотреть более жесткие меры в следующем.