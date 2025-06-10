Грета Тунберг відповіла Трампу на пропозицію підлікувати спалахи гніву

Шведська активістка Грета Тунберг у вівторок відповіла президенту США Дональду Трампу, який назвав її "дивною" і "злою" людиною через участь у місії з доправлення допомоги в сектор Гази.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Тунберг поговорила з журналістами в аеропорту імені Шарля де Голля на околиці Парижа, де приземлилась після депортації з Ізраїлю – тамтешні правоохоронці затримали судно з активісткою, яке прямувало до Гази.

За словами Тунберг, Ізраїль вчинив "незаконний акт, викравши нас у міжнародних водах", а уряди країн ЄС причетні до "убивства палестинців" через надання Ізраїлю військової допомоги.

Спитали в активістки і про слова Трампа, який висміяв її та запропонував пройти "курси з контролю над гнівом".

"Чесно кажучи, я думаю, що світу потрібно набагато більше молодих розлючених жінок. Особливо з урахуванням того, що зараз відбувається. Це те, чого нам найбільше потрібно", – сказала Тунберг.

Нагадаємо, екоактивістка Грета Тунберг та ще 11 активістів 1 червня вирушили морем до сектора Гази, аби "прорвати ізраїльську блокаду" території.

Напередодні стало відомо, що судно з Тунберг Madleen, яке прямувало до сектору Гази, буксирується ізраїльським флотом до Ізраїлю після того, як на нього висадилися військові.