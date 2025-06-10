Грета Тунберг ответила Трампу на предложение подлечить вспышки гнева

Шведская активистка Грета Тунберг во вторник ответила президенту США Дональду Трампу, который назвал ее "странным" и "злым" человеком из-за участия в миссии по доставке помощи в сектор Газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Тунберг поговорила с журналистами в аэропорту имени Шарля де Голля на окраине Парижа, где приземлилась после депортации из Израиля – тамтешние правоохранители задержали судно с активисткой, которое направлялось в Газу.

По словам Тунберг, Израиль совершил "незаконный акт, похитив нас в международных водах", а правительства стран ЕС причастны к "убийству палестинцев" из-за предоставления Израилю военной помощи.

Спросили активистку и о словах Трампа, который высмеял ее и предложил пройти "курсы по контролю над гневом".

"Честно говоря, я думаю, что миру нужно гораздо больше молодых разъяренных женщин. Особенно с учетом того, что сейчас происходит. Это то, что нам больше всего нужно", – сказала Тунберг.

Напомним, экоактивистка Грета Тунберг и еще 11 активистов 1 июня отправились морем в сектор Газа, чтобы "прорвать израильскую блокаду" территории.

Накануне стало известно, что судно с Тунберг Madleen, которое направлялось в сектор Газа, буксируется израильским флотом в Израиль после того, как на него высадились военные.