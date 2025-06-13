Рада Європи просить Словаччину не підривати права людини змінами до конституції

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті закликав словацький парламент не підтримувати подані урядом пропозиції зміни до конституції, які можуть зашкодити захисту прав людини.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Ради Європи.

У зверненні до словацьких депутатів О’Флаерті наголосив, що внесені урядом проєкти поправок до основного закону країни "підривають загальні гарантії прав людини або послаблюють права людини окремих груп суспільства".

Ідеться зокрема про пропозицію збереження за Словаччиною суверенітету в питаннях, що належать до широко визначеного поняття "національної ідентичності", особливо "основоположних культурно-етичних питань".

"Ця пропозиція суперечить принципу, згідно з яким жодне положення внутрішнього права держави, включаючи конституційне право, не може бути використане для виправдання дії або бездіяльності, що порушує міжнародне право", – наголосив комісар Ради Європи.

Він звернув увагу і на пропозицію словацького уряду визнати лише чоловічу та жіночу стать, що загрожує запереченням існування трансгендерних та інтерсекс-людей і "може вплинути на гарантії прав людини, такі як доступ до юридичного визнання статі".

Водночас ОʼФлаерті позитивно оцінив пропозицію конституційно гарантувати рівну оплату праці чоловіків і жінок як позитивний крок для забезпечення гендерної рівності.

Хоча коаліція премʼєра Словаччини Роберта Фіцо має незначну більшість, підтримка з боку опозиційних християнських демократів означає, що зміни до конституції можуть бути схвалені мінімально необхідною кількістю голосів.

Нинішній словацький уряд, як відомо, займає дедалі більш антиліберальну позицію в питаннях прав людини та діяльності опозиції.

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