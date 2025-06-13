Совет Европы просит Словакию не подрывать права человека изменениями в конституцию

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти призвал словацкий парламент не поддерживать представленные правительством предложения изменения в конституцию, которые могут повредить защите прав человека.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета Европы.

В обращении к словацким депутатам О'Флаэрти отметил, что внесенные правительством проекты поправок в основной закон страны "подрывают общие гарантии прав человека или ослабляют права человека отдельных групп общества".

Речь идет, в частности, о предложении сохранения за Словакией суверенитета в вопросах, относящихся к широко определенному понятию "национальной идентичности", особенно "основополагающих культурно-этических вопросов".

"Это предложение противоречит принципу, согласно которому ни одно положение внутреннего права государства, включая конституционное право, не может быть использовано для оправдания действия или бездействия, нарушающего международное право", – подчеркнул комиссар Совета Европы.

Он обратил внимание и на предложение словацкого правительства признать только мужской и женский пол, что грозит отрицанием существования трансгендерных и интерсекс-людей и "может повлиять на гарантии прав человека, такие как доступ к юридическому признанию пола".

В то же время ОʼФлаэрти положительно оценил предложение конституционно гарантировать равную оплату труда мужчин и женщин как позитивный шаг для обеспечения гендерного равенства.

Хотя коалиция премьера Словакии Роберта Фицо имеет незначительное большинство, поддержка со стороны оппозиционных христианских демократов означает, что изменения в конституцию могут быть одобрены минимально необходимым количеством голосов.

Нынешнее словацкое правительство, как известно, занимает все более антилиберальную позицию в вопросах прав человека и деятельности оппозиции.

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