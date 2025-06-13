У Литві назвали загрозою безпеці зростання кількості шенгенських віз, виданих росіянам

Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович заявив, що зростання кількості шенгенських віз, виданих громадянам Росії, є серйозною загрозою безпеці.

Він висловив цю думку в п'ятницю в Люксембурзі під час засідання Ради з питань внутрішніх справ Європейського Союзу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Під час засідання Ради, на якому обговорювалася ситуація в Шенгенській зоні, було наголошено на зростанні кількості шенгенських віз, виданих громадянам Росії. За словами міністра внутрішніх справ, зростання кількості шенгенських віз, виданих громадянам Росії, є серйозною загрозою безпеці", – йдеться в заяві міністерства.

За словами міністра, Литва більше не визнає небіометричні російські паспорти дійсними проїзними документами для в’їзду на територію Литви.

"Паспорти без біометричних даних не мають сучасних заходів безпеки і їх легше підробити, тому існує більший ризик їх незаконного використання. Ми запрошуємо інші держави-члени розглянути можливість застосування цього обмеження, а також закликаємо їх дотримуватися рекомендацій Європейської комісії щодо посилення візового режиму для громадян Росії", – заявив міністр внутрішніх справ.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ, на засіданні також було висловлено підтримку міністрами нової стратегії внутрішньої безпеки ЄС (ProtectEU), а також обговорено питання посилення політики повернення.

Уряд Литви ухвалив рішення припинити з 1 червня визнання небіометричних паспортів, виданих Росією, як дійсних проїзних документів для в’їзду на свою територію.

Рішення Литви відповідає праву ЄС та національному законодавству. Небіометричні паспорти РФ вже не визнають такі країни, як Данія, Чехія, Естонія, Франція та Ісландія.