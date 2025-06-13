В Литве назвали угрозой безопасности рост количества шенгенских виз, выданных россиянам

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что рост количества шенгенских виз, выданных гражданам России, является серьезной угрозой безопасности.

Он высказал это мнение в пятницу в Люксембурге во время заседания Совета по внутренним делам Европейского Союза, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Во время заседания Совета, на котором обсуждалась ситуация в Шенгенской зоне, было отмечено увеличение количества шенгенских виз, выданных гражданам России. По словам министра внутренних дел, рост количества шенгенских виз, выданных гражданам России, является серьезной угрозой безопасности", – говорится в заявлении министерства.

По словам министра, Литва больше не признает небиометрические российские паспорта действительными проездными документами для въезда на территорию Литвы.

"Паспорта без биометрических данных не имеют современных мер безопасности и их легче подделать, поэтому существует больший риск их незаконного использования. Мы приглашаем другие государства-члены рассмотреть возможность применения этого ограничения, а также призываем их следовать рекомендациям Европейской комиссии по усилению визового режима для граждан России", – заявил министр внутренних дел.

По информации Министерства внутренних дел, на заседании также была выражена поддержка министрами новой стратегии внутренней безопасности ЕС (ProtectEU), а также обсуждены вопросы усиления политики возвращения.

Правительство Литвы приняло решение прекратить с 1 июня признание небиометрических паспортов, выданных Россией, в качестве действительных проездных документов для въезда на свою территорию.

Решение Литвы соответствует праву ЕС и национальному законодательству. Небиометрические паспорта РФ уже не признают такие страны, как Дания, Чехия, Эстония, Франция и Исландия.