Сербія хоче нової газової угоди з РФ з "найкращою ціною в Європі"

Сербія працює над новою угодою з Росією щодо постачання газу і прагне отримати "найкращу ціну в Європі".

Про це в інтерв’ю Reuters заявив директор "Сербіягазу" Душан Баятович, пише "Європейська правда".

Баятович вважає, що Європа, як і Сербія, не матиме іншого вибору, як повернутися до російського газу, щоб задовольнити свої енергетичні потреби за розумною ціною.

За його словами, новий контракт з "Газпромом" почне діяти з вересня і буде укладено на три або десять років.

"Питання ціни більш-менш вирішено. Вона буде дуже хорошою, найкращою в Європі", – сказав Баятович.

Він відмовився надати деталі, оскільки комерційні переговори ще тривають.

При цьому Баятович переконаний, що майбутнє газового ринку визначатимуть Росія і США як виробники, а також Китай як основний споживач, і Європі доведеться з цим змиритися.

"Це математика. Без російського газу неможливо вирішити рівняння постачання газу до Європи за прийнятними цінами", – сказав він.

Як відомо, у травні Росія і Сербія продовжили контракт на поставки російського газу до 30 вересня.

Варто зазначити, що перед тим очільниця європейської дипломатії Кая Каллас під час візиту до Белграда заявила, що Сербія стоїть перед стратегічним вибором свого геополітичного шляху.

Заява пролунала через кілька тижнів після того, як президент Сербії Александар Вучич взяв участь у параді 9 травня в Москві поруч із Владіміром Путіним, попри попередження з боку ЄС.