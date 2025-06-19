Сербия хочет нового газового соглашения с РФ с "лучшей ценой в Европе"

Сербия работает над новым соглашением с Россией по поставкам газа и стремится получить "лучшую цену в Европе".

Об этом в интервью Reuters заявил директор "Сербиягаза" Душан Баятович, пишет "Европейская правда".

Баятович считает, что Европа, как и Сербия, не будет иметь другого выбора, как вернуться к российскому газу, чтобы удовлетворить свои энергетические потребности по разумной цене.

По его словам, новый контракт с "Газпромом" начнет действовать с сентября и будет заключен на три или десять лет.

"Вопрос цены более-менее решен. Она будет очень хорошей, лучшей в Европе", – сказал Баятович.

Он отказался предоставить детали, поскольку коммерческие переговоры еще продолжаются.

При этом Баятович убежден, что будущее газового рынка будут определять Россия и США как производители, а также Китай как основной потребитель, и Европе придется с этим смириться.

"Это математика. Без российского газа невозможно решить уравнение поставки газа в Европу по приемлемым ценам", – сказал он.

Как известно, в мае Россия и Сербия продлили контракт на поставки российского газа до 30 сентября.

Стоит отметить, что перед тем глава европейской дипломатии Кая Каллас во время визита в Белград заявила, что Сербия стоит перед стратегическим выбором своего геополитического пути.

Заявление прозвучало через несколько недель после того, как президент Сербии Александар Вучич принял участие в параде 9 мая в Москве рядом с Владимиром Путиным, несмотря на предупреждение со стороны ЕС.