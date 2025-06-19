Брюссель не проти купівлі Сербією російського газу, поки та не в ЄС

Європейський Союз не поширює своє рішення щодо повної відмови від російського газу до кінця 2017 року на треті країни, які не є членами ЄС, зокрема, Сербію – але перешкоджатиме експорту російського газу в ЄС з цих країн.

Про це під час спілкування з журналістами в Брюсселі 19 червня заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, передає кореспондентка "Європейської правди".

Сербія може купувати російський газ для власних потреб, але не може експортувати його далі на територію Євросоюзу, наприклад, в Угорщину, повідомила речниця Єврокомісії.

"Російський газ, призначений для третіх країн, не підпадає під поетапну відмову або заборону… Російський газ, призначений для країн ЄС, підпадає. Отже,... регулювання не поширюється на Сербію (яка не є членом ЄС, а лише країною-кандидатом – ред.)", – розповіла Ітконен.

Вона наголосила, що "Сербія може імпортувати російський газ для власних потреб".

"Але якщо російський газ через Сербію продовжує свій шлях до Угорщини, регламент починає діяти, і угорські митні органи повинні перевіряти, чи газ, який надходить через Сербію, має російське походження, чи ні", – пояснила речниця Єврокомісії.

Ітконен зауважила, що не може вдаватися в деталізацію вказаного питання, не маючи повного аналізу контрактів на постачання газу, які застосовуються у Сербії та Угорщині на даний момент.

Як повідомляла "Європейська правда", Єврокомісія 17 червня офіційно представила законодавчу пропозицію щодо повного припинення імпорту російського газу в ЄС до кінця 2027 року.

Пізніше стало відомо, що Сербія працює над новою угодою з Росією щодо постачання газу і прагне отримати "найкращу ціну в Європі".

Варто зазначити, що очільниця європейської дипломатії Кая Каллас під час візиту до Белграда заявила, що Сербія стоїть перед стратегічним вибором свого геополітичного шляху.

Заява пролунала через кілька тижнів після того, як президент Сербії Александар Вучич взяв участь у параді 9 травня в Москві поруч із Владіміром Путіним, попри попередження з боку ЄС.