Брюссель не против покупки Сербией российского газа, пока та не в ЕС

Европейский Союз не распространяет свое решение о полном отказе от российского газа до конца 2017 года на третьи страны, которые не являются членами ЕС, в частности, Сербию – но будет препятствовать экспорту российского газа в ЕС из этих стран.

Об этом во время общения с журналистами в Брюсселе 19 июня заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, передает корреспондент "Европейской правды".

Сербия может покупать российский газ для собственных нужд, но не может экспортировать его дальше на территорию Евросоюза, например, в Венгрию, сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии.

"Российский газ, предназначенный для третьих стран, не подпадает под поэтапный отказ или запрет... Российский газ, предназначенный для стран ЕС, подпадает. Итак, ... регулирование не распространяется на Сербию (которая не является членом ЕС, а лишь страной-кандидатом – ред.)", – рассказала Итконен.

Она подчеркнула, что "Сербия может импортировать российский газ для собственных нужд".

"Но если российский газ через Сербию продолжает свой путь в Венгрию, регламент начинает действовать, и венгерские таможенные органы должны проверять, имеет ли газ, который поступает через Сербию, российское происхождение, или нет", – пояснила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Итконен отметила, что не может вдаваться в детализацию указанного вопроса, не имея полного анализа контрактов на поставку газа, которые применяются в Сербии и Венгрии на данный момент.

Как сообщала "Европейская правда", Еврокомиссия 17 июня официально представила законодательное предложение о полном прекращении импорта российского газа в ЕС до конца 2027 года.

Позже стало известно, что Сербия работает над новым соглашением с Россией по поставкам газа и стремится получить "лучшую цену в Европе".

Стоит отметить, что глава европейской дипломатии Кая Каллас во время визита в Белград заявила, что Сербия стоит перед стратегическим выбором своего геополитического пути.

Заявление прозвучало через несколько недель после того, как президент Сербии Александар Вучич принял участие в параде 9 мая в Москве рядом с Владимиром Путиным, несмотря на предупреждение со стороны ЕС.