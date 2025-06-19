У ЄС відповіли на звернення українських ГО щодо блокування Угорщиною руху України в Євросоюз

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос відреагувала на звернення українських організацій громадянського суспільства, які закликали ЄС знайти спосіб розблокувати початок переговорів про вступ з Україною, на заваді чому стала Угорщина.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У відповіді комісарки, що є у розпорядженні "ЄвроПравди", йдеться про те, що Кос "розуміє" занепокоєння перешкодами, які виникли в процесі переговорів України про вступ до ЄС.

Вона запевнила, що для Єврокомісії є пріоритетом "забезпечення плавного, прозорого процесу для України, який би базувався на заслугах, з урахуванням і подоланням тих двосторонніх моментів, які можуть виникати".

"Комісія продовжує виконувати технічну роботу на скринінгових зустрічах і модерувати обговорення у Раді ЄС, щоб уникнути будь-яких затримок", – запевнила Марта Кос.

Вона підкреслила, що шлях України до членства в ЄС – це не лише засвідчення стійкості та відданості народу України, а й значний крок в напрямку до посилення єдності та демократичної системи в Європі в цілому.

Наприкінці квітня десятки українських громадських організацій закликали очільників МЗС країн Євросоюзу знайти спосіб розблокувати початок переговорів про вступ з Україною, яке блокує Угорщина.

Відповідне звернення ініціювали Український центр європейської політики та Центр політико-правових реформ, його підписали десятки громадських організацій, серед яких і "Європейська правда".

У зверненні зазначали, що зараз інтеграція України в ЄС опинилася під загрозою через "проблеми у двосторонніх відносинах", що можуть стати на заваді загальному процесу переговорів про вступ.

19 червня Данія, яка у другій половині 2025 року головуватиме в Раді Європейського Союзу, заявила, що продовжить сприяти вступу Україну в ЄС, незважаючи на блокування переговорів Угорщиною.

"ЄвроПравда" раніше дізналася, що у дипломатичних колах вірять у можливість розблокувати переговорний процес та відкрити перші переговорні кластери після завершення польського головування, тобто з липня.