В ЕС ответили на обращение украинских ОО по поводу блокирования Венгрией движения Украины в Евросоюз

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос отреагировала на обращение украинских организаций гражданского общества, которые призвали ЕС найти способ разблокировать начало переговоров о вступлении с Украиной, чему помешала Венгрия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В ответе комиссара, который есть в распоряжении "ЕвроПравды", говорится, что Кос "понимает" обеспокоенность препятствиями, которые возникли в процессе переговоров Украины о вступлении в ЕС.

Она заверила, что для Еврокомиссии является приоритетом "обеспечение плавного, прозрачного процесса для Украины, который бы базировался на заслугах, с учетом и преодолением тех двусторонних моментов, которые могут возникать".

"Комиссия продолжает выполнять техническую работу на скрининговых встречах и модерировать обсуждение в Совете ЕС, чтобы избежать любых задержек", – заверила Марта Кос.

Она подчеркнула, что путь Украины к членству в ЕС – это не только подтверждение устойчивости и преданности народа Украины, но и значительный шаг в направлении укрепления единства и демократической системы в Европе в целом.

В конце апреля десятки украинских общественных организаций призвали главы МИД стран Евросоюза найти способ разблокировать начало переговоров о вступлении Украины, которое блокирует Венгрия.

Соответствующее обращение инициировали Украинский центр европейской политики и Центр политико-правовых реформ, его подписали десятки общественных организаций, среди которых и "Европейская правда".

В обращении отмечалось, что сейчас интеграция Украины в ЕС оказалась под угрозой из-за "проблем в двусторонних отношениях", которые могут помешать общему процессу переговоров о вступлении.

19 июня Дания, которая во второй половине 2025 года будет председательствовать в Совете Европейского Союза, заявила, что продолжит содействовать вступлению Украины в ЕС, несмотря на блокирование переговоров Венгрией.

"ЕвроПравда" ранее узнала, что в дипломатических кругах верят в возможность разблокировать переговорный процесс и открыть первые переговорные кластеры после завершения польского председательства, то есть с июля.