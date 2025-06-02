Решение об обменах и встреча лидеров: Умеров рассказал об итогах переговоров с РФ

По итогам встречи делегаций Украины и России в Стамбуле в понедельник стороны смогли достичь договоренности об очередных обменах отдельных категорий военных.

Об этом сказал на брифинге министр обороны Рустем Умеров, который возглавляет делегацию Украины, пишет "Европейская правда".

Умеров отметил, что Украина на встрече в понедельник впервые увидела предложения России о прекращении огня и завершении войны, а ответы на украинские предложения Москва так и не дала.

"Наши команды будут иметь неделю на изучение документов, после чего мы сможем скоординировать дальнейшие шаги", – отметил он.

Глава Минобороны одновременно сказал, что стороны в вопросе освобождения военнопленных договорились "сосредоточиться на конкретных категориях, а не на числах".

"Мы договорились об обмене "всех на всех" тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных. Вторая категория – это молодые солдаты, которым от 18 до 25 лет, "всех на всех". Также мы договорились о возвращении "6000 на 6000" тел погибших солдат", – перечислил он.

Умеров подтвердил, что Украина передала России список из нескольких сотен украинских детей, которые были депортированы в РФ, и ожидает действий Москвы в этом направлении.

Другим пунктом повестки дня переговоров была организация встречи на уровне лидеров с возможным привлечением других лидеров, например президента США.

"Мы считаем, что дальнейшая работа между делегациями имеет смысл, если она направлена на подготовку встречи лидеров. Мы предложили российской стороне провести встречу на уровне лидеров до конца этого месяца – с 20 по 30 июня. Это очень важно для переговорного процесса", – добавил Умеров.

Встреча между делегациями Украины и РФ, которая длилась чуть больше часа, стала второй с 16 мая.

Перед переговорами с россиянами первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и член украинской делегации Александр Бевз встретились с представителями европейских партнеров Украины – Германии, Италии и Великобритании.

Ранее ЕвроПравда также сообщала, с какими предложениями делегация Украины отправилась в Стамбул.