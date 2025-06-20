СМИ: в Британии запретят пропалестинскую группу, которая повредила военные самолеты

Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер готовит представление о запрете деятельности пропалестинской группы Palestine Action, причастной к повреждению двух военных самолетов на авиабазе в центральной Англии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", узнал телеканал Sky News.

Глава британского МВД, как утверждает Sky News, в понедельник опубликует письменное заявление о признании членства в Palestine Action незаконным. После этого оно должно вступить в силу путем нового законодательства.

Ранее в пятницу Palestine Action сообщила, что ее активисты попали на базу Брайз-Нортон в Оксфордшире и покинули ее незамеченными.

В своем заявлении пропалестинская группа написала, что активисты "применили переделанные огнетушители, чтобы распылить красную краску в турбинные двигатели двух самолетов Airbus Voyager, а также нанесли дополнительные повреждения с помощью ломов".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал такие действия позорными.

А британский министр обороны Джон Гили распорядился провести расследование и пересмотреть систему безопасности на военных базах.