СМИ: в Британии запретят пропалестинскую группу, которая повредила военные самолеты
Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер готовит представление о запрете деятельности пропалестинской группы Palestine Action, причастной к повреждению двух военных самолетов на авиабазе в центральной Англии.
Об этом, как пишет "Европейская правда", узнал телеканал Sky News.
Глава британского МВД, как утверждает Sky News, в понедельник опубликует письменное заявление о признании членства в Palestine Action незаконным. После этого оно должно вступить в силу путем нового законодательства.
Ранее в пятницу Palestine Action сообщила, что ее активисты попали на базу Брайз-Нортон в Оксфордшире и покинули ее незамеченными.
В своем заявлении пропалестинская группа написала, что активисты "применили переделанные огнетушители, чтобы распылить красную краску в турбинные двигатели двух самолетов Airbus Voyager, а также нанесли дополнительные повреждения с помощью ломов".
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал такие действия позорными.
А британский министр обороны Джон Гили распорядился провести расследование и пересмотреть систему безопасности на военных базах.