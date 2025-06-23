В Литве заявили, что в декларации саммита НАТО не будет исключений на фоне требований Испании

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что декларация саммита НАТО не содержит никаких исключений на фоне сообщений о том, что Испания может быть освобождена от обязательства по 5% военных расходов.

Об этом она сказала во время общения с журналистами в понедельник, 23 июня, цитирует литовский общественный вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Шакалиене заявила, что не видит никаких исключений в декларации саммита НАТО.

Ее комментарии появились после сообщений о том, что накануне саммита, который состоится на этой неделе, страны-члены НАТО договорились об обязательствах увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, за исключением Испании.

Несколько дипломатов заявили в воскресенье, 22 июня, что по соглашению, которое, как ожидается, будет объявлено на саммите НАТО в Гааге, союзники обязуются выделить 3,5% ВВП на основные военные нужды и дополнительные 1,5% на более широкие расходы, связанные с безопасностью, в течение следующего десятилетия.

"Похоже, что соглашение будет заключено, но я предпочитаю подождать, пока все произойдет, а затем подтвердить результат", – сказала она.

Шакалиене подчеркнула важность того, чтобы НАТО "послал единый, согласованный стратегический сигнал о том, что значительное и быстрое увеличение расходов на оборону является приоритетом".

Однако министр также отметила, что члены НАТО имеют разные взгляды на сроки достижения этого уровня расходов.

"Литва считает, что 2030 год является крайним сроком для достижения этой цели. Другие страны имеют другое мнение, но мы будем и в дальнейшем твердо отстаивать свою позицию", – добавила она.

Испания на этой неделе публично выступила против плана Альянса увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП и связанные с обороной расходы – до 1,5% ВВП.

В ответ на это американский президент Дональд Трамп заявил, что "НАТО следует разобраться" со страной.

Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее направил письмо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой рассмотреть "более гибкую формулу" оборонных расходов.

А 23 июня Санчес опубликовал ответ Рютте на свое письмо, в котором он призвал рассмотреть "более гибкую формулу" оборонных расходов.

В письме указано, что соглашение, которое будет принято на предстоящем саммите НАТО,"предоставит Испании гибкость в определении собственного суверенного пути" для достижения целевого уровня расходов на оборону, а также в представлении собственных годовых планов.