Британия запретит пропалестинскую группу, устроившую диверсию на авиабазе

Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер официально объявила о намерении запретить деятельность пропалестинской организации Palestine Action, причастной к повреждению военных самолетов на авиабазе на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В заявлении в британский парламент глава британского МВД отметила, что повреждение военных самолетов на авиабазе Брайз-Нортон "является последним в длинном перечне неприемлемого преступного вреда, причиненного Palestine Action".

"Оборонная промышленность Великобритании имеет жизненно важное значение для национальной безопасности страны, и это правительство не будет терпеть тех, кто ставит под угрозу эту безопасность", – подчеркнула она.

Купер также указала, что деятельность Palestine Action охватывает операции против "ключевых национальных инфраструктурных и оборонных компаний, которые предоставляют услуги и средства для поддержки Украины".

Проект указа о запрете Palestine Action будет подан в парламент Британии 30 июня. Если его примут, членство в Palestine Action и призывы к поддержке этой организации станут незаконными.

В прошлую пятницу, 20 июня, Palestine Action сообщила, что ее активисты попали на базу Брайз-Нортон в Оксфордшире и распылили красную краску в турбинные двигатели двух самолетов Airbus Voyager, "а также нанесли дополнительные повреждения с помощью ломов".

Премьер-министр Британии Кир Стармер назвал такие действия позорными.

А британский министр обороны Джон Хили распорядился провести расследование и пересмотр системы безопасности на военных базах.