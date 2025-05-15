США готові продати Туреччині ракети на $304 млн тлі потепління відносин

США погодилися продати Туреччині ракети на суму 304 мільйони доларів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.

Угода, яка ще потребує затвердження Конгресом, була укладена під час візиту державного секретаря Марко Рубіо до Туреччини для участі в засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО в четвер.

Туреччина замовила 53 сучасні ракети середньої дальності "повітря-повітря" загальною вартістю 225 мільйонів доларів та 60 ракет Block II вартістю 79,1 мільйона доларів. Головним підрядником з продажу буде компанія RTX Corporation.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прагне провести зустріч з президентом США Дональдом Трампом, щоб нормалізувати напружені відносини, що виникли, зокрема, через придбання Анкарою російської системи протиракетної оборони С-400 та підтримку Вашингтоном сирійських курдських ополченців, яких Туреччина вважає загрозою для себе.

Нагадаємо, придбання Туреччиною російських систем С-400 призвело до глухого кута у відносинах з Вашингтоном, що змусило останній ввести санкції, відомі як CAATSA, які були спрямовані проти оборонної промисловості країни і виключили її з програми розробки F-35.

Анкара не захотіла відмовлятися від С-400, як того вимагає Вашингтон, але має великі надії, що Трамп погодиться внести поправки до CAATSA, щоб Туреччина змогла придбати літаки F-35, побудовані компанією Lockheed Martin.

Вирішення суперечки щодо російських С-400 може призвести до безпрецедентного зростання співпраці в оборонній галузі між давніми союзниками.

Поза оборонною сферою Туреччина розглядає можливість збільшення імпорту скрапленого природного газу з США і працює над остаточним оформленням замовлення на літаки Boeing.

