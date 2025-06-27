Трамп говорит, что его администрация в ближайшее время разошлет странам письма по поводу тарифов

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его администрация скоро разошлет странам информацию о том, сколько им нужно будет платить в рамках новых тарифов.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с журналистами, пишет "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о будущих тарифах, Трамп заявил, что его администрация в ближайшее время разошлет письма иностранным правительствам с уведомлением о размере пошлин, которые им придется уплатить.

По его словам, это произойдет в течение следующей недели или немного позже.

"Некоторые будут разочарованы, потому что им придется платить пошлины", – отметил он, не предоставив дополнительных деталей о тарифной политике или перечне стран, которых она коснется.

С приближением срока, установленного Трампом, между Германией и Францией возникают разногласия относительно того, как вести переговоры с США.

Отметим, СМИ писали, что Европейский Союз и США считают, что смогут заключить определенную форму торгового соглашения до 9 июля, когда Вашингтон намерен ввести 50% пошлины на почти все товары из ЕС.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что быстрое и простое торговое соглашение лучше, чем "медленное и сложное".

27 июня Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов к заключению торгового соглашения с США, но также готов и к тому, что такой договоренности не будет.