Полиция Будапешта отклонила просьбу о проведении мероприятия ЛГБТ+ в центре венгерской столицы, ссылаясь на "угрозу", которую оно может представлять для несовершеннолетних.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении правоохранителей, опубликованном во вторник.

В своем обосновании запрета ЛГБТ-мероприятия в Будапеште, которое организаторы просили провести 28 июня, полиция допускает, что в случае участия "лицо в возрасте до 18 лет сможет совершить действия, запрещенные законом".

Там также указывается, что проведение марша может привести к появлению "пассивных жертв", которые "из-за маршевого характера собрания не желали принимать в нем участие, но из-за его публичного характера все равно стали его наблюдателями".

К своему решению полиция Будапешта добавила фотографии и видео с предыдущих мероприятий Прайда в венгерской столице, которые якобы служат доказательствами, что мероприятие нарушит запрет на "гей-пропаганду" среди несовершеннолетних.

Это уже второе подобное решение венгерских правоохранителей, принятое после того, как парламент страны утвердил законодательство и изменения в Основной закон, позволяющие ограничивать свободу собраний под предлогом защиты прав детей.

На практике эти законодательные изменения были использованы, чтобы ограничивать мероприятия ЛГБТ+ в Венгрии.

Ранее пять правозащитных организаций, в частности Amnesty International, подали иск в Верховный суд Венгрии против недавно принятого законодательства, что дает возможность запрещать прайд-марши ЛГБТ-сообщества.

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