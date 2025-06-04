У Раді Європи закликали Угорщину змінити законопроєкт, що загрожує громадянському суспільству

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті закликав угорських законодавців відхилити або суттєво змінити законопроєкт, спрямований проти неурядових організацій та медіа, що отримують іноземне фінансування.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

У листі, опублікованому в середу та адресованому голові парламенту Ласло Кеверу, комісар попередив, що запропоноване законодавство "допускає серйозне втручання у діяльність громадянського суспільства – аж до того, що продовження його роботи стане неможливим".

14 травня керівна партія прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес" внесла до парламенту законопроєкт, який передбачає створення реєстру організацій, що отримують фінансування з-за кордону.

Закон дозволяє обмежити діяльність або навіть ліквідувати ті з них, які вважатимуться загрозою для суверенітету чи культурної ідентичності Угорщини.

Комісар О’Флаерті, чий офіс має незалежний мандат на просування дотримання прав людини серед держав-членів Ради Європи, закликав угорських депутатів утриматися від ухвалення законопроєкту, якщо той не буде змінений у відповідності до міжнародного права в галузі прав людини.

Очікується, що парламент ухвалить закон у середині червня, оскільки партія Орбана має більшість.

Тим часом законопроєкт викликав хвилю протестів: минулого місяця понад 80 головних редакторів провідних європейських медіа підписали петицію із закликом скасувати цю ініціативу.

Єврокомісар з питань демократії Майкл Макграт нещодавно заявив, що Європейська комісія серйозно стурбована ситуацією з верховенством права в Угорщині.



