В Совете Европы призвали Венгрию изменить законопроект, угрожающий гражданскому обществу

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти призвал венгерских законодателей отклонить или существенно изменить законопроект, направленный против неправительственных организаций и медиа, получающих иностранное финансирование.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

В письме, опубликованном в среду и адресованном председателю парламента Ласло Кеверу, комиссар предупредил, что предложенное законодательство "допускает серьезное вмешательство в деятельность гражданского общества – вплоть до того, что ее продолжение станет невозможным".

14 мая правящая партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" внесла в парламент законопроект, который предусматривает создание реестра организаций, получающих финансирование из-за рубежа.

Закон позволяет ограничить деятельность или даже ликвидировать те из них, которые будут считаться угрозой для суверенитета или культурной идентичности Венгрии.

Комиссар О'Флаэрти, чей офис имеет независимый мандат на продвижение соблюдения прав человека среди государств-членов Совета Европы, призвал венгерских депутатов воздержаться от принятия законопроекта, если тот не будет изменен в соответствии с международным правом в области прав человека.

Ожидается, что парламент примет закон в середине июня, поскольку партия Орбана имеет большинство.

Между тем законопроект вызвал волну протестов: в прошлом месяце более 80 главных редакторов ведущих европейских медиа подписали петицию с призывом отменить эту инициативу.

Еврокомиссар по вопросам демократии Майкл Макграт недавно заявил, что Европейская комиссия серьезно обеспокоена ситуацией с верховенством права в Венгрии.