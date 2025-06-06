На Мальте двух мужчин признали виновными в соучастии в резонансном убийстве журналистки

Присяжные суда Мальты признали Джейми Веллу и Роберта Агиуса виновными в соучастии в убийстве журналистки-расследователя Дафне Каруаны Галиции в 2017 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", проинформировало агентство AP.

Решение было принято после шестинедельного судебного процесса, завершившегося поздно вечером в четверг.

Веллу и Агиуса признали виновными в поставке бомбы, которая 16 октября 2017 года была заложена в авто Каруаны Галиции. Взрыв произошел, когда она ехала вблизи своего дома.

Решение о назначении наказания фигурантам дела судья примет позже.

В заявлении семьи журналистки указано, что приговор – это шаг к справедливости:

"Однако и через восемь лет после жестокого убийства Дафне институциональные провалы, которые позволили этому произойти, остаются неисправленными", – отметили родственники.

Ранее, в 2022 году, Джордж Деджорджио и его брат Альфред признали свою вину в убийстве Каруаны Галиции и были приговорены к 40 годам заключения каждый.

Третий соучастник, Винсент Мускат, признал вину в 2021 году и получил 15 лет заключения.

Ведущий мальтийский бизнесмен Йорген Фенек, которого также подозревают в соучастии в убийстве журналистки, был освобожден под залог и ожидает суда.

Журналистка Дафне-Каруана Галиция, которой было 53 года, была известна своими расследованиями коррупции в политических и бизнес-кругах Мальты.

Ее убийство всколыхнуло Европу и вызвало массовые протесты на Мальте.

Галиция разоблачала деятельность лиц из окружения тогдашнего премьер-министра Джозефа Муската, которых подозревали во владении офшорными компаниями, упомянутыми в расследовании "Panama Papers". Она также критиковала оппозицию. На момент смерти против нее было подано более 40 исков о клевете.