В Германии мужчина с ножом напал на людей: есть погибший и раненые

В Германии утром во вторник, 1 июля, мужчина напал на людей с ножом, в результате чего есть раненые и погибший.

Об этом пишет Bild со ссылкой на данные местной полиции, а также собственные данные, передает "Европейская правда".

Как отметили правоохранители, инцидент произошел во вторник, 1 июля, утром в баварском городе Мельрихштадт.

На четырех человек напал мужчина с острым предметом – ножом – и ранил нескольких. Некоторые получили серьезные травмы. Спасательные службы оказали помощь пострадавшим.

Правоохранители заявили, что 21-летний мужчина уже задержан, угрозы для населения нет.

По данным немецкой газеты, одна из жертв скончалась. Также отметили, что инцидент произошел на территории электроэнергетической компании Ueberlandwerk Rhoen.

Напомним, 10 июня в учебном заведении на улице Драершюценгассе города Грац, что на юго-востоке Австрии, произошла стрельба.

Ее совершил бывший 21-летний ученик заведения, который после того застрелился. На месте и в результате полученных ранений погибли 11 человек, включая нападающего, более десятка получили ранения.

Во время обыска в квартире стрелка нашли самодельное взрывное устройство. А следователи также заявляли, что подозреваемый в совершении стрельбы, вероятно, был интровертом и фанатом онлайн-стрелялок.