Фіцо відреагував на заклик Мерца припинити блокування 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ

Словаччина вважає, що уряд Німеччини має бути зацікавлений, щоб Словаччина мала достатньо газу за прийнятною ціною після припинення постачання російського газу в Євросоюз з 1 січня 2028 року, і тому замість різких заяв, Німеччина могла б допомогти вирішити це питання.

Про це йдеться у відеозверненні прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо 10 липня у відповідь на заклик канцлера ФРН Фрідріха Мерца припинити блокування 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ, текст якого є в розпорядженні "Європейської правди".

Роберт Фіцо закликав Німеччину, замість критики блокування Братиславою 18-го пакету санкцій проти РФ, допомогти вирішити питання з постачанням газу за поточними цінами у Словаччину після 1 січня 2028 року.

"Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликає уряд Словаччини припинити блокування ухвалення 18-го пакета санкцій проти Російської Федерації. Уряд Словаччини готовий підтримати цей пакет санкцій, навіть якщо він нічого не змінить у військовій перевазі чи економічній спроможності Російської Федерації. Водночас Словаччина має отримати чіткі гарантії, а не політичні обіцянки, що її енергетична безпека та доступність енергії не опиняться під загрозою внаслідок ідеологічної пропозиції Єврокомісії припинити імпорт російського газу з 1 січня 2028 року", – заявив Фіцо.

Він ще раз нагадав, що такої угоди щодо гарантій не досягнуто, хоча "уряд Словаччини цінує зусилля Єврокомісії, спрямовані на пошук рішення".

"Ми відмовляємося вести переговори під тиском різких заяв. У Словаччині працюють 900 німецьких компаній. Німецький уряд також має бути зацікавлений у тому, щоб після 1 січня 2028 року Словаччина мала достатньо газу за прийнятними цінами", – переконаний словацький прем’єр.

"У рамках переговорів щодо гарантій для Словаччини я готовий у будь-який момент провести конструктивну зустріч з федеральним канцлером Німеччини, яка могла б суттєво просунути всю справу вперед", – наголосив Роберт Фіцо.

Як повідомляла "Європейська правда", 10 липня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо доручив послу Словаччини в Брюсселі блокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ.

Перед цим глава уряду Німеччини Фрідріх Мерц звернувся до прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо із закликом негайно зняти свою блокаду з ухвалення наступного пакета санкцій ЄС проти Росії.

Варто зауважити, що 9 липня послам Європейського Союзу не вдалося затвердити 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії на засіданні Комітету постійних представників ЄС (Coreper) у середу, 9 липня, через продовження його блокування Словаччиною.

Європейський парламент 9 липня звернувся до урядів Угорщини та Словаччини з вимогою припинити блокування санкційного тиску на Росію з боку ЄС та не ставити під загрозу досягнення спільних цілей Євросоюзу.