Фицо отреагировал на призыв Мерца прекратить блокирование 18-го пакета санкций ЕС против РФ

Словакия считает, что правительство Германии должно быть заинтересовано, чтобы Словакия имела достаточно газа по приемлемой цене после прекращения поставок российского газа в Евросоюз с 1 января 2028 года, и поэтому вместо резких заявлений, Германия могла бы помочь решить этот вопрос.

Об этом говорится в видеообращении премьер-министра Словакии Роберта Фицо 10 июля в ответ на призыв канцлера ФРГ Фридриха Мерца прекратить блокирование 18-го пакета санкций ЕС против РФ, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

Роберт Фицо призвал Германию, вместо критики о блокировании Братиславой 18-го пакета санкций против РФ, помочь решить вопрос с поставками газа по текущим ценам в Словакию после 1 января 2028 года.

"Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц призывает правительство Словакии прекратить блокирование принятия 18-го пакета санкций против Российской Федерации. Правительство Словакии готово поддержать этот пакет санкций, даже если он ничего не изменит в военном превосходстве или экономической способности Российской Федерации. В то же время Словакия должна получить четкие гарантии, а не политические обещания, что ее энергетическая безопасность и доступность энергии не окажутся под угрозой в результате идеологического предложения Еврокомиссии прекратить импорт российского газа с 1 января 2028 года", – заявил Фицо.

Он еще раз напомнил, что такое соглашение по гарантиям не достигнуто, хотя "правительство Словакии ценит усилия Еврокомиссии, направленные на поиск решения".

"Мы отказываемся вести переговоры под давлением резких заявлений. В Словакии работают 900 немецких компаний. Немецкое правительство также должно быть заинтересовано в том, чтобы после 1 января 2028 года Словакия имела достаточно газа по приемлемым ценам", – убежден словацкий премьер.

"В рамках переговоров по гарантиям для Словакии я готов в любой момент провести конструктивную встречу с федеральным канцлером Германии, которая могла бы существенно продвинуть все дело вперед", – подчеркнул Роберт Фицо.

Как сообщала "Европейская правда", 10 июля премьер-министр Словакии Роберт Фицо поручил послу Словакии в Брюсселе блокировать 18-й пакет санкций ЕС против РФ.

Перед этим глава правительства Германии Фридрих Мерц обратился к премьер-министру Словакии Роберту Фицо с призывом немедленно снять свою блокаду с принятия следующего пакета санкций ЕС против России.

Стоит заметить, что 9 июля послам Европейского Союза не удалось утвердить 18-й пакет санкций ЕС против России на заседании Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) в среду, 9 июля, из-за продолжения его блокирования Словакией.

Европейский парламент 9 июля обратился к правительствам Венгрии и Словакии с требованием прекратить блокирование санкционного давления на Россию со стороны ЕС и не ставить под угрозу достижение общих целей Евросоюза.