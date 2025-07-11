Розвідка Естонії: РФ посилила атаки по Україні, а її резервний флот зазнає таємничих ударів

Росія значно наростила інтенсивність повітряних атак проти України, водночас її резервний флот зазнає таємничих нападів у різних куточках світу, що може у довгостроковій перспективі ослабити здатність Кремля фінансувати війну.

Про це заявив глава Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг у п’ятницю, 11 липня, повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

За словами Ківісельга, з початку липня кількість повітряних ударів зросла на третину.

Якщо наприкінці червня Росія використовувала до 500 ударних засобів щодня, то зараз ця цифра сягнула 750. Основну масу становлять дрони-камікадзе типу "Герань" і приманки, атаки супроводжуються балістичними та крилатими ракетами, зазначив глава Розвідувального центру Сил оборони Естонії.

Він наголосив: мета цих атак – перевантажити систему ППО України й завдати удару по важливих об'єктах балістичними ракетами, які важко перехопити.

"Щоденна кількість ударних засобів зараз досягає 750 одиниць на день, і, за оцінками, Росія має можливість збільшити такі атаки в майбутньому", – заявив полковник.

Ківісельг наголосив, що новим фактором у війні стали серії нестандартних атак на російські судна в Чорному й Середземному морях – біля берегів Лівії, Італії, Туреччини та нещодавно – в порту Усть-Луга у Фінській затоці.

Ймовірно, атаки здійснювалися за допомогою підводних мін з таймером, прикріплених до корпусу кораблів, вважає він.

За його словами, хоча ці інциденти не завдали значної шкоди російському резервному флоту, який налічує близько 700–900 суден, подальші атаки можуть ускладнити для Росії обхід санкцій через морські перевезення, а відтак – і її фінансування війни.

Він додав, що поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за такі атаки.

Водночас, попри зростання тиску, Росія не демонструє жодного бажання завершити війну дипломатичним шляхом, вважає Ківісельг.

Наразі основні бої тривають на Донеччині – між Покровськом і Костянтинівкою та в районі Новопавлівки. Інтенсивність наземних атак тримається на рівні 150–200 на добу.

Зазначимо, наприкінці червні у розвідці Естонії заявили, що російських дронових атак може по регіонах України може стати менше через загострення ситуації на Близькому Сході.

Водночас впродовж останніх кількох тижнів внаслідок російських масованих комбінованих авіаударів по регіонах України постраждали: консульський відділ посольства Польщі, будівля неподалік представництва Європейського Союзу в Україні, а також посольство Ватикану в Києві.