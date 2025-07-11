Разведка Эстонии: РФ усилила атаки по Украине, а ее резервный флот подвергается таинственным ударам

Россия значительно нарастила интенсивность воздушных атак по Украине, в то же время ее резервный флот подвергается таинственным нападениям в разных уголках мира, что может в долгосрочной перспективе ослабить способность Кремля финансировать войну.

Об этом заявил глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг в пятницу, 11 июля, сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

По словам Кивисельга, с начала июля количество воздушных ударов выросло на треть.

Если в конце июня Россия использовала до 500 ударных средств ежедневно, то сейчас эта цифра достигла 750. Основную массу составляют дроны-камикадзе типа "Герань" и приманки, атаки сопровождаются баллистическими и крылатыми ракетами, отметил глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии.

Он подчеркнул: цель этих атак – перегрузить систему ПВО Украины и нанести удар по важным объектам баллистическими ракетами, которые трудно перехватить.

"Ежедневное количество ударных средств сейчас достигает 750 единиц в день, и, по оценкам, Россия имеет возможность увеличить такие атаки в будущем", – заявил полковник.

Кивисельг подчеркнул, что новым фактором в войне стали серии нестандартных атак на российские суда в Черном и Средиземном морях – у берегов Ливии, Италии, Турции и недавно – в порту Усть-Луга в Финском заливе.

Вероятно, атаки осуществлялись с помощью подводных мин с таймером, прикрепленных к корпусу кораблей, считает он.

По его словам, хотя эти инциденты не нанесли значительного ущерба российскому резервному флоту, который насчитывает около 700-900 судов, дальнейшие атаки могут усложнить для России обход санкций через морские перевозки, а следовательно – и ее финансирование войны.

Он добавил, что пока никто не взял на себя ответственность за такие атаки.

В то же время, несмотря на рост давления, Россия не демонстрирует никакого желания завершить войну дипломатическим путем, считает Кивисельг.

Сейчас основные бои продолжаются в Донецкой области – между Покровском и Константиновкой и в районе Новопавловки. Интенсивность наземных атак держится на уровне 150-200 в сутки.

Отметим, в конце июня в разведке Эстонии заявили, что российских дроновых атак может по регионам Украины может стать меньше из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В то же время в течение последних нескольких недель в результате российских массированных комбинированных авиаударов по регионам Украины пострадали: консульский отдел посольства Польши, здание неподалеку представительства Европейского Союза в Украине, а также посольство Ватикана в Киеве.