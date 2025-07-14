У юго-восточного побережья Испании произошло сильное землетрясение

Утром 14 июля неподалеку от юго-восточного побережья Иберийского полуострова произошло землетрясение магнитудой 5,4, которое было ощутимо на суше и напугало жителей нескольких испанских провинций.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Землетрясение произошло в 7:13 утра по местному времени примерно в 30 км от побережья Альмерии. Толчки были ощутимы также в провинциях Гранада, Малага, Хаен, Мурсия, Аликанте, Альбасете.

В 8:49 зафиксировали афтершок магнитудой 3.4, впоследствии – еще 10 мелких, также с эпицентром в море.

Изначально Национальный географический институт оценил магнитуду основного землетрясения в 5,5, но впоследствии снизил ее до 5,4. Эпицентр находился на незначительной глубине под морским дном – около 3 км, что сделало толчки более ощутимыми.

Землетрясения с такими характеристиками хорошо ощутимы, особенно внутри помещений – трясутся и шатаются предметы, звенит посуда. Спасательные службы получили небольшое количество звонков от напуганных людей, однако сообщений о материальном ущербе и пострадавших не поступало.

30 июня вблизи итальянского Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,6, его называют самым сильным для местности за последние 40 лет.

Во время предыдущего, более слабого землетрясения под Неаполем в начале июня была повреждена часть Археологического парка Помпеи.

Серия землетрясений в Греции вызвала повреждения древних монастырей на горе Афон.