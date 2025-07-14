В Испании задержали восемь человек после беспорядков между ультраправыми и мигрантами

Испанская полиция арестовала восемь человек после трех ночей столкновений между ультраправыми группировками и мигрантами в городе Торре-Пачеко.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на местные власти, пишет "Европейская правда".

В воскресенье вечером, 13 июля, в Торре-Пачеко несколько десятков молодых людей из ультраправых группировок, некоторые из них в капюшонах, бросали стеклянные бутылки и другие предметы в полицию.

В результате правоохранители применили резиновые пули, чтобы подавить беспорядки.

Причиной беспорядков стало нападение неизвестных лиц на пожилого мужчину на прошлой неделе, в результате которого он получил ранения и сейчас находится на лечении дома.

Власти заявили, что двое арестованных были причастны к этому нападению, хотя главного виновника еще разыскивают. Шестеро других – пятеро испанцев и один выходец из Северной Африки – были арестованы за нападение, нарушение общественного порядка, преступления на почве ненависти или повреждение имущества.

По данным местных властей, почти треть населения Торре-Пачеко – иностранцы.

В окрестностях города, расположенного в регионе Мурсия, также проживает большое количество мигрантов, которые работают рабочими в сельском хозяйстве, являющемся одной из основ региональной экономики.

В начале июля британские законодатели запретили группу Palestine Action в соответствии с антитеррористическим законодательством после того, как некоторые ее члены ворвались на базу Королевских воздушных сил и повредили самолеты в знак протеста против поддержки Британией Израиля.

После этого в стране прошли протесты в поддержку Palestine Action в Лондоне. В частности, во время протеста, который состоялся 5 июля, правоохранители задержали более 20 человек.

А 12 июля британская полиция арестовала десятки сторонников пропалестинской группы.