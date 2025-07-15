Премьер Франции предлагает отменить два государственных праздника для пополнения бюджета

Премьер-министр Франции Франсуа Байру анонсировал предложение отменить два государственных праздника, чтобы увеличить количество рабочих дней и тем самым способствовать уменьшению бюджетного дефицита.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Озвученное Байру предложение предусматривает превращение в рабочие дни Поливального понедельника (понедельника после Пасхи) и Дня Победы в Европе 8 мая.

"Мы как нация должны работать больше", – заявил французский премьер на пресс-конференции, анонсируя предложения к бюджету на следующий год.

Он настаивал, что такие крайние меры необходимы для сдерживания государственного долга Франции в размере 3,3 трлн евро и снижения дефицита бюджета, который после пандемии COVID-19 остается стабильно высоким.

Французское правительство стремится сократить бюджет на 2026 год на 43,8 млрд евро и уменьшить дефицит до 4,6% ВВП, рассказал Байру.

Для этого Байру также предлагает сократить штат государственных служащих на 3000 человек и сократить 1000-1500 рабочих мест в правительственных учреждениях и государственных организациях.

Также будут сокращены на 5 млрд евро расходы на здравоохранение и заморожены зарплаты некоторых госслужащих и размер социальных выплат, включая пенсии.

Нынешний глава правительства Франсуа Байру пережил несколько вотумов недоверия, но его положение все равно неопределенно. В ультраправом "Национальном объединении" уже дали понять, что собираются давить на него вотумом недоверия во время осенних дискуссий о новом бюджете.