Британская полиция: РФ, Иран и Китай стоят за ростом угроз и похищений в стране

Британские полицейские заявили, что Россия, Иран и Китай стоят за растущим количеством операций, угрожающих жизни людей в стране, включая нападения и похищения, часто используя преступников, а иногда и детей в качестве посредников.

Об этом они сказали в комментарии Reuters, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 15 июля, два британских офицера заявили журналистам, что с момента отравления нервно-паралитическим агентом "Новичок" российского двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери в 2017 году, которое, по утверждению Лондона, было совершено российскими шпионами, враждебные действия со стороны этих государств возросли в пять раз.

Доминик Мерфи, возглавляющий Лондонское командование по борьбе с терроризмом, заявил, что масштабы, сложность и объем враждебных операций со стороны России, Ирана и Китая выросли с такой скоростью, которую не могли предвидеть ни они, ни их международные партнеры, ни какое-либо разведывательное сообщество.

"Мы все чаще наблюдаем, как эти три государства проводят операции, угрожающие жизни людей в Великобритании", – заявил он журналистам.

В большинстве случаев работу на государства выполняли посредники, обычно преступники, которые часто действовали за небольшое вознаграждение, сказала Вики Эванс, старший национальный координатор британской полиции по борьбе с терроризмом.

Среди посредников также были уязвимые люди или те, кто чувствовал себя лишенными прав, среди арестованных или тех, кто находится под следствием, были подростки.

"Мы обеспокоены тем, что они могут оказаться в онлайн-среде, где их поощряют или подстрекают к чему-то, а они не понимают, что от них требуют", – сказала Эванс.

Недавно комитет по разведке и безопасности парламента Великобритании обнародовал отчет, в котором было указано, что Иран представляет значительную и широкомасштабную угрозу для Великобритании, и она растет, а правительство страны к ней не полностью готово.

Также отметим, что Великобритания в обновленной Стратегии национальной безопасности предупредила, что стране нужно готовиться к возможности нападения на свою территорию "впервые за много лет".

В Стратегии отдельно выделяется Иран как страна, представляющая особую угрозу, учитывая союз Тегерана с Москвой, а также усиление атак иранского режима на диссидентов за рубежом.

Стратегия национальной безопасности Великобритании была опубликована через несколько недель после того, как в отдельном стратегическом обзоре обороны было рекомендовано значительно нарастить оборонную промышленность.