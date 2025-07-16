Посли ЄС 16 липня обговорять санкції проти Росії після обіду з Коштою 

У середу, 16 липня, посли держав-членів Європейського Союзу проведуть спільний ланч з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, а після цього обговорять 18-й пакет санкцій проти Росії.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив дипломат однієї з ключових держав ЄС, обізнаний з підготовкою зустрічей.

Співрозмовник зауважив, що глава Євроради та посли зустрінуться під час ланчу.

"Сьогодні президент Кошта приєднається до Coreper під час ланчу", – повідомив дипломат.

Він уточнив, що за ланчем будуть обговорювати перспективні плани ЄС на наступне півріччя.

"Після ланчу, у другій половині дня, Coreper продовжить дискусію щодо 18-го пакету санкцій проти Росії. Є надія на те, що його затвердять цього тижня", – додав співрозмовник "ЄвроПравди".

Нагадаємо, 18-й пакет санкцій проти Росії був однією з ключових тем засідання Ради ЄС із закордонних справ 15 липня. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що країни "дуже близькі" до домовленості, та висловлювала надію, що рішення буде ухвалене "вже сьогодні".

Словаччина досі блокувала нові санкції, вимагаючи гарантій від Єврокомісії, що вона не зазнає збитків після повної відмови ЄС від російського газу в 2028 році.

Мальта, наскільки відомо, має свої застереження щодо зниження "цінової стелі" на російську нафту.