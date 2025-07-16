Послы ЕС 16 июля обсудят санкции против России после обеда с Коштой

В среду, 16 июля, послы государств-членов Европейского Союза проведут совместный ланч с президентом Европейского совета Антониу Коштой, а после этого обсудят 18-й пакет санкций против России.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил дипломат одного из ключевых государств ЕС, знакомый с подготовкой встреч.

Собеседник отметил, что глава Евросовета и послы встретятся во время ланча.

"Сегодня президент Кошта присоединится к Coreper во время ланча", – сообщил дипломат.

Он уточнил, что за ланчем будут обсуждать перспективные планы ЕС на следующее полугодие.

"После ланча, во второй половине дня, Coreper продолжит дискуссию по 18-му пакету санкций против России. Есть надежда на то, что его утвердят на этой неделе", – добавил собеседник "ЕвроПравды".

Напомним, 18-й пакет санкций против России был одной из ключевых тем заседания Совета ЕС по иностранным делам 15 июля. Главный дипломат ЕС Кая Каллас сказала, что страны "очень близки" к договоренности, и выражала надежду, что решение будет принято "уже сегодня".

Словакия до сих пор блокировала новые санкции, требуя гарантий от Еврокомиссии, что она не понесет убытков после полного отказа ЕС от российского газа в 2028 году.

У Мальты, насколько известно, есть свои предостережения относительно снижения "ценового потолка" на российскую нефть.